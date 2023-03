La polizia blocca una puledra sulla statale Terni-Orte

(ANSA) - NARNI (TERNI), 17 MAR - E' intervenuta la polizia stradale per bloccare una puledra bianca che trottava sulla statale 675 Terni-Orte e quindi mettere in sicurezza la circolazione su una strada ad elevata densità di traffico.

L'animale è stato avvicinato da una pattuglia all'altezza dello svincolo per Montoro, nel nernese, mentre correva sulla strada creando intralcio e pericolo tra le auto in transito.

Mantenendo la vettura di servizio ad una distanza di sicurezza, gli operatori - riferisce la polizia - hanno accompagnato fuori dalla strada statale il cavallo che a quel punto si è lasciato avvicinare e mettere in sicurezza.

Lady Mirtillo, questo è il nome della puledra, è apparsa in buone condizioni ma comunque è stato chiesto l'intervento del veterinario dell'Asl di Amelia. (ANSA).