I lavori del Museo della Shoah al via in primavera

"Credo veramente che i lavori cominceranno in primavera". Così il progettista del Museo della Shoah, l'architetto Luca Zevi, p sull'apertura del cantiere dopo l'ok ieri del Consiglio dei ministri. "Le sovrintendenze hanno confermato i loro pareri favorevoli per l'area di Villa Torlonia - dice all'ANSA -. E' stato richiesto un approfondimento sull'indagine archeologica che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sull'area, quindi, non credo ci sia alcun ostacolo".

"La nostra amministrazione ha intenzione di portare finalmente a compimento il progetto del Museo della Shoah iniziato ormai molti anni fa. L'amministrazione di Roma Capitale farà la sua parte per tutto quanto le compete per far sì che i lavori si svolgano nel modo più rapido possibile". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interpellato dall'ANSA sul Museo della Shoah. "Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per la decisione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano di stanziare dieci milioni di euro per agevolare la realizzazione del complesso museale", aggiunge Gualtieri. "Anche la capitale d'Italia avrà un Museo della Shoah, uno strumento culturale e didattico fondamentale per ricordare e per far conoscere soprattutto alle nuove generazioni quell'immane tragedia che ha riguardato pure un gran numero di ebrei italiani e romani", conclude Gualtieri.