Gualtieri, ministro vieti trasferta dei tifosi del Feyenoord

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l'altro, cade proprio alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del Bie per l'Expo di Roma. Ho chiesto al ministro di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto". Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri riferendosi all'incontro di Champions Roma-Feyendoorf. (ANSA).