Donna precipitata e muore in un canalone nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 17 MAR - È scivolata per oltre 70 metri in un canalone, mentre percorreva un sentiero sopra Valbondione, in alta Valle Seriana, ed è morta poco dopo mentre veniva trasferita in ospedale. La vittima aveva 53 anni, era nativa di Darfo Boario Terme (Brescia), ma viveva a Monasterolo del Castello (Bergamo).

La tragedia si è consumata davanti al marito, con il quale la donna stava percorrendo il sentiero numero 302 che collega il rifugio Brunone al Pizzo Coca, in provincia di Bergamo. I traumi riportati nella caduta le sono stati fatali. (ANSA).