Alla Casa della Memoria Milano scritta 'via Anpi dalle scuole'

'Fuori l'Anpi dalle scuole' è lo striscione messo da Blocco studentesco davanti alla Casa della Memoria di Milano, che è sede di associazioni come Anpi e Aned.

E proprio il presidente dell'Anpi provinciale Roberto Cenati che ha parlato di una " gravissima provocazione neofascista". "Un atto intimidatorio - ha aggiunto - non soltanto nei confronti dell'Anpi ma anche di tutte le Associazioni democratiche e antifasciste che dal 2015 stanno svolgendo importanti iniziative sulla Memoria, la storia la cultura , a Milano e non solo".

