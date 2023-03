A fuoco la barchessa di Villa Trissino, edificio palladiano

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 17:00 di oggi sotto la barchessa di Villa Trissino, a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, edificio progettato da Andrea Palladio e inserito nella lista Patrimoni dell'umanità dall'Unesco.

I pompieri, arrivati da Lonigo e Vicenza con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e nove operatori, hanno spento le fiamme, evitando la propagazione al tetto della struttura Palladiana.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica e un controllo accurato delle travature in legno della villa. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

(ANSA).