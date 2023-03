Padre uccide il figlio disabile e tenta il suicidio

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAR - Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e ha cercato di togliersi la vita.

E' successo oggi a Trieste.

A quanto si apprende l'uomo avrebbe colpito il figlio al collo con un coltello. Poi ha cercato togliersi a vita e non riuscendoci ha chiamato il Nue 112, denunciando l'accaduto. Il fatto è avvenuto in via Foscolo, come riportano Il Piccolo online e Triesteprima. Ora l'uomo si trova all'ospedale triestino di Cattinara con ferite al collo e al polso, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla Polizia.

