Figli coppie gay, il presidio a Milano si sposta in piazza Scala

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Si terrà in piazza della Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, la manifestazione indetta dalle associazioni Lgbtq+ e dalle famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. In piazza sabato, dalle 15, ci sarà anche il Pd con la segretaria Elly Schlein.

In un primo momento la mobilitazione era stata convocata a pochi passi dalla prefettura ma per ragioni di ordine pubblico e in previsione di una larga partecipazione, come hanno spiegato gli organizzatori, è stata spostata nella più capiente piazza Scala. "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie" è il titolo del presidio per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, promosso da Arcigay, Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli, Coordinamento Arcobaleno. Al presidio oltre al Pd hanno aderito fino ad ora anche Sinistra Italiana e +Europa.

(ANSA).