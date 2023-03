Covid: all'Istituto Tumori di Milano bandiere a mezz'asta per le vittime

Bandiere a mezz'asta all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per commemorare le vittime del Covid in occasione della Giornata nazionale che si terrà il 18 marzo. Anche l'istituto milanese aderisce alle iniziative promosse da Regione Lombardia e per l'occasione sul suo sito ci sarà una comunicazione per sensibilizzare le persone su questo evento.

"L'Istituto Nazionale dei Tumori ha vissuto in prima persona l'impatto della pandemia di coronavirus, rappresentando uno dei baluardi del sistema sanitario regionale contro questa terribile infezione e garantendo al contempo un elevato standard di cure e assistenza per tutti i nostri malati oncologici - ha sottolineato Marco Votta, presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano -, tra mille difficoltà cliniche, assistenziali, organizzative e logistiche". In Italia sono state poco più di 188 mila le vittime della pandemia, la commemorazione e il ricordo di chi ha perso la vita è particolarmente sentito in Lombardia che ha affrontato per prima l'emergenza pandemica.

Per ricordare le vittime (45 mila) e il sacrifico di medici e personale sanitario la Regione Lombardia ha chiesto a tutte le agenzie di tutela della salute sul territorio di attivarsi con iniziative di commemorazione. Le stesse sedi istituzionali della Regione, Palazzo Lombardia e Grattacielo Pirelli, saranno illuminate con il tricolore nelle ore notturne.