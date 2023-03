Ucraina: Papa, 'rispettare i luoghi di tutte le fedi'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAR - 'Penso alle suore ortodosse della Lavra di Kiev. Chiedo alle parti in guerra di rispettare i luoghi religiosi. Le suore consacrate, le persone consacrate alla preghiera di qualsiasi confessione sono sostegno del popolo di Dio'. Lo ha detto il Papa all'udienza generale.

Nei giorni scorsi il Patriarca Kirill aveva fatto un appello al Papa per evitare l'espulsione dei religiosi della Chiesa ortodossa ucraina rimasti fedeli a Mosca dal conteso Monastero delle Grotte di Kiev.

Il Papa ha poi concluso l'udienza generale chiedendo una preghiera per "il martoriato popolo ucraino". "Tutti esorto a proseguire con impegno nell'itinerario quaresimale, affidandovi alla costante protezione di Maria. A Lei, Consolatrice degli afflitti e Regina della pace, affidiamo anche il martoriato popolo ucraino", ha detto Papa Francesco. (ANSA).