L'organizzazione no profit Still I Rise nominata al Nobel per la pace

L’organizzazione no profit Still I Rise è stata nominata al Premio Nobel per la Pace 2023: la nomina arriva dalla Repubblica di San Marino ed è stata resa nota dai consiglieri Sara Conti e Giuseppe Maria Morganti, ex Capitano Reggente, durante la seduta del Consiglio Grande e Generale del 13 marzo 2023. «Utilizzando le parole di Nelson Mandela, “l’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”. E Still I Rise garantisce istruzione gratuita e protezione a bambini profughi e vulnerabili», così i consiglieri hanno motivato la nomina dell’organizzazione al prestigioso premio. «Siamo incredibilmente grati ai consiglieri Sara Conti e Giuseppe Maria Morganti, e a tutta la Repubblica di San Marino, che sentiamo particolarmente affini nella sua storica indipendenza come “Antica Terra della Libertà”. Siamo un’organizzazione molto giovane e abbiamo tanta strada ancora da fare, ma questa nomina è un grande incoraggiamento per tutti noi a fare sempre di più e sempre meglio», dichiara Nicolò Govoni, Direttore Esecutivo di Still I Rise.

«La notizia ha reso felicissimo l’intero team di Still I Rise: questa fiducia nei nostri confronti è un vero regalo per ognuno di noi. E in questo momento lo è particolarmente per i nostri colleghi di Ma’an, la nostra scuola nel Nord Ovest della Siria, che si trovano ad affrontare il tragico anniversario del 12esimo anno di guerra facendo i conti con le conseguenze del devastante terremoto del mese scorso e con la reiterata mancanza di attenzione da parte della Comunità Internazionale», aggiunge Giulia Cicoli, Direttrice Advocacy dell’organizzazione.

Per il 2023, il comitato del Nobel per la Pace ha ricevuto 305 nomine, di cui 212 individui e 93 organizzazioni, tra le quali sarà selezionata la rosa dei candidati. La lista completa dei nominati è secretata dal comitato per 50 anni, tuttavia chi inoltra la candidatura ha la facoltà di rendere pubblico il nome della persona, dell’ente o dell’organizzazione. Nel 2020, il Titano aveva inoltrato al Comitato del Nobel per la Pace la nomina di Nicolò Govoni, Direttore esecutivo di Still I Rise. Tre anni dopo arriva la nomina dell'intera organizzazione, con la quale la Repubblica di San Marino ha avviato nel corso del tempo progetti importanti culminati con l’approvazione all’unanimità della legge per l’affido di minori stranieri non accompagnati a famiglie e single residenti a San Marino.