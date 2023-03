Concutelli : 'Nel ritiro di Ostia, non rinnego nulla' (Dagli archivi ANSA)

ZCZC0325/SXB

R CRO S43 S0B QBXB

>ANSA-FOCUS/ CONCUTELLI:NEL RITIRO DI OSTIA,NON RINNEGO NULLA

NON RIESCE A PARLARE, SCRIVE E LEGGE LIBRI MARX E MUSSOLINI



(di Lorenzo Attianese)

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Con quella mano che per anni ha

lanciato bombe, sparato colpi di mitragliette e strangolato, ora

riesce a malapena a scrivere dei pensieri su un foglio di carta.

Tremano le mani di Pierluigi Concutelli, l'ex terrorista

neofascista autore di tre omicidi, per questo condannato a tre

ergastoli e da oggi in liberta' per motivi di salute, dopo

essere stato colpito da tre ischemie. Ma per il 'Comandante'

militare di Ordine nuovo, che ha ammazzato il giudice Vittorio

Occorsio, ''il rispetto per le vittime c'e', pur non rinnegando

quel periodo storico e quel determinato contesto politico''.

Da sabato scorso e' libero e si e' stabilito all'Idroscalo di

Ostia, assistito da Emanuele Macchi, suo amico fedele ed ex

terrorista, che ora lo assiste viste le gravi condizioni di

salute. ''La pena di morte? Se la legge e' uguale per tutti

allora va bene anche quella'', ha spiegato Macchi commentando le

parole di rabbia sfogate oggi dal nipote del giudice Occorsio.

Un mese fa Concutelli ha ottenuto la sospensione della pena per

''motivi di salute'', spiega Macchi. E ora abita in un piccolo

appartamento a pochi passi dal luogo dove fu ucciso Pier Paolo

Pasolini. Tra le baracche e le casette arancioni dell'Idroscalo

quasi nessuno sa ancora della presenza di Concutelli. Ma molti

ribadiscono: ''Questo e' un posto popolato da molti pregiudicati

e gente delle fazioni 'nere'. Qui lui e' ben accetto, siamo

ospitali''.

I tempi delle bombe e degli omicidi dei ''nemici'' sono

lontani. In mezzo, tra il piombo e la malattia, ci sono 34 anni

di carcere. Poi due anni ai domiciliari e tre ischemie. E' ''un

uomo stanco'' Concutelli. Per questo ha deciso di ritirarsi da

Portogruaro, dove era assistito dai familiari, per ''stare in

pace'' a Ostia. Vicino al suo amico, che da dieci anni prosegue

la sua vita solitaria tra le onde, come comandante di una barca

a vela, dopo aver scontato anche lui 16 anni di carcere. Barba

lunga e capelli bianchi, il 'Comandante' di Ordine Nuovo e'

ormai rinchiuso nella sua nuova abitazione e riesce a camminare

con difficolta'. Non riesce piu' ad alimentarsi da solo e non

puo' piu' parlare. Comunica con una penna, scrivendo bigliettini

con la sua mano insicura. Qui scrive quello che lui pensa e

vorrebbe ancora dire. La bocca e' costretta a tacere, ma la

mente ascolta e legge. Di tutto, dai libri di Marx e quelli del

Duce. C'e' ''freddezza e gioia'' nell'assisterlo - dicono gli

amici. Perche' stargli vicino ''e' un dovere''. Tutto cio'

nonostante i vecchi reduci del braccio armato di Ordine Nuovo,

quelli ''che non hanno disconosciuto, ormai si contino sulle

dita di una mano''.l giudice Vittorio Occorsio, ''il rispetto per le vittime c'e', pur non rinnegando quel periodo storico e quel determinato contesto politico''. Da sabato scorso e' libero e si e' stabilito all'Idroscalo di Ostia, assistito da Emanuele Macchi, suo amico fedele ed ex terrorista, che ora lo assiste viste le gravi condizioni di salute. ''La pena di morte? Se la legge e' uguale per tutti allora va bene anche quella'', ha spiegato Macchi commentando le parole di rabbia sfogate oggi dal nipote del giudice Occorsio. Un mese fa Concutelli ha ottenuto la sospensione della pena per ''motivi di salute'', spiega Macchi. E ora abita in un piccolo appartamento a pochi passi dal luogo dove fu ucciso Pier Paolo Pasolini. Tra le baracche e le casette arancioni dell'Idroscalo quasi nessuno sa ancora della presenza di Concutelli. Ma molti ribadiscono: ''Questo e' un posto popolato da molti pregiudicati e gente delle fazioni 'nere'. Qui lui e' ben accetto, siamo ospitali''. I tempi delle bombe e degli omicidi dei ''nemici'' sono lontani. In mezzo, tra il piombo e la malattia, ci sono 34 anni di carcere. Poi due anni ai domiciliari e tre ischemie. E' ''un uomo stanco'' Concutelli. Per questo ha deciso di ritirarsi da Portogruaro, dove era assistito dai familiari, per ''stare in pace'' a Ostia. Vicino al suo amico, che da dieci anni prosegue la sua vita solitaria tra le onde, come comandante di una barca a vela, dopo aver scontato anche lui 16 anni di carcere. Barba lunga e capelli bianchi, il 'Comandante' di Ordine Nuovo e' ormai rinchiuso nella sua nuova abitazione e riesce a camminare con difficolta'. Non riesce piu' ad alimentarsi da solo e non puo' piu' parlare. Comunica con una penna, scrivendo bigliettini con la sua mano insicura. Qui scrive quello che lui pensa e vorrebbe ancora dire. La bocca e' costretta a tacere, ma la mente ascolta e legge. Di tutto, dai libri di Marx e quelli del Duce. C'e' ''freddezza e gioia'' nell'assisterlo - dicono gli amici. Perche' stargli vicino ''e' un dovere''. Tutto cio' nonostante i vecchi reduci del braccio armato di Ordine Nuovo, quelli ''che non hanno disconosciuto, ormai si contino sulle dita di una mano''. In quel piccolo appartamento, dove il Comandante ha deciso di ritirarsi, non c'e' piu' l'odore del sangue e della polvere da sparo che seminavano morte all'insegna degli anni bui. Solo pensieri d'inchiostro. Che ricordano un passato violento mai rinnegato. (ANSA). Y4J-TZ/TZ 19-APR-11 20:44 NNNN