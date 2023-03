Ci sarà l'appello bis per rivalutare le posizioni di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth. Lo ha deciso la Cassazione.

Per Helder la condanna a 24 anni di reclusione in relazione all'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjorth l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.