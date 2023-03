Adunata alpini, già tutto esaurito a Udine per il 14 maggio

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - A Udine e dintorni è praticamente tutto esaurito per la 94/a adunata degli alpini del prossimo 14 maggio. Lo riporta una accurata indagine svolta dal quotidiano friulano Messaggero Veneto secondo la quale sono ancora disponibili posti letto soltanto in alberghi a Lignano, Tarvisio, Grado, Sacile e perfino Pordenone, decisamente molto distante da Udine. Alcune richieste sono state dirottate addirittura in Veneto, a Jesolo e a Bibione.

Ovviamente, la forte richiesta di alloggi ha fatto impennare i prezzi fino a cifre impensabili: il Messaggero Veneto cita il caso di monolocali da 60 metri quadrati a Udine al costo di 1.400 euro da giovedì a domenica e perfino di 2.829 euro se dotato di quattro letti. Prezzi analoghi anche in provincia.

L'Associazione nazionale alpini indica una agenzia in particolare per la ricerca di sistemazioni, che propone pacchetti a prezzi calmierati, ma la disponibilità è praticamente esaurita; in alternativa suggerisce aree attrezzate per camper e roulotte, campeggi (dove gli alpini mettono a disposizione le tende), palestre, impianti sportivi e alberghi diffusi. (ANSA).