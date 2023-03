Travolto da una valanga a Valtournenche, morto uno sciatore

(ANSA) - AOSTA, 14 MAR - Uno sciatore è morto dopo essere stato travolto in fuoripista da una valanga nella conca di Cheneil, nel comune di Valtournenche, a quota 2.500 metri.

All'arrivo in elicottero del Soccorso alpino valdostano i compagni lo avevano già estratto dalla massa nevosa. Le sue condizioni, valutate dal medico di equipaggio, sono apparse subito molto gravi e l'uomo non è sopravvissuto. (ANSA).