Polizia: inaugurata a Milano l'Infermeria veterinaria

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Il primo ambulatorio di Infermeria veterinaria della Polizia di Stato all'interno di una questura è stato inaugurato stamani a Milano. Alla cerimonia hanno presenziato il Prefetto, Renato Saccone, e il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, oltre al prefetto Daniela Stradiotto, responsabile delle Specialità della Polizia. L'ambulatorio è allestito all'interno della caserma Annarumma di via Cagni, sede del Reparto Mobile e anche del comando dei Cinofili (che come il Reparto a Cavallo - che però ha sede al Parco Nord - si inquadra nell'Ufficio prevenzione generale della Questura). Dopo i discorsi inaugurali una cerimonia ad hoc è stata inscenata per il decano dei cani della polizia milanese, che oggi va in pensione. Si tratta di 'Platone', un pastore tedesco nero di 8 anni e mezzo che dopo un lungo e onorato servizio è stato svestito della pettorina ed è tornato 'civile', adottato da un vigile del fuoco di Piacenza, allevatore di cani, che ha donato un cucciolo di 6 mesi al reparto, 'Argo'. Platone, cane da ordine pubblico, in 6 anni e 8 mesi di lavoro ha preso parte a oltre 200 servizi allo stadio, ha 'assistito' a 14 Gp di Formula 1, ha effettuato 280 pattugliamenti con i suoi conduttori, e ha contribuito a 3 arresti e 22 denunce. (ANSA).