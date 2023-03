Maltempo: in arrivo venti di burrasca al Centro-Sud

Dal tardo pomeriggio di oggi in arrivo venti di burrasca su Lazio, Sicilia e Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Valutata domani allerta gialla per rischio idrogeologico su parte della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia.



