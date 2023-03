Gualtieri,nidi Roma riconoscono figli coppie gay,è la via

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Le notizie di queste ultime ore, che arrivano da Milano e dal Senato sono preoccupanti. Stiamo parlando di famiglie che vivono quotidianamente nelle nostre città e soprattutto di bambini e bambine in carne ed ossa verso i quali abbiamo la responsabilità di garantire continuità affettiva, serenità e presa di responsabilità da parte di entrambi i genitori.

Il riconoscimento nei moduli di iscrizione ai nidi comunali di Roma Capitale di due mamme e due papà va proprio in questa direzione. E' la direzione giusta e Roma farà la sua parte, ma non basta. È urgente e necessaria una legge nazionale chiara.

Mi unisco ai Sindaci Sala, Lepore, Lorusso e altri nel chiedere al Parlamento di assumersi al più presto la responsabilità di garantire il riconoscimento di pieni diritti per tutti i minori che vivono nel nostro Paese, compresi quelli delle famiglie arcobaleno". Lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).