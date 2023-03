Fuori carcere Perugia slogan per Cospito e anche per Lioce

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Slogan di solidarietà con Alfredo Cospito ma anche per i brigatisti Nadia Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma sono stati scanditi dai partecipanti al presidio che si tiene all'esterno del carcere di Perugia in occasione dell'udienza del tribunale del riesame che coinvolge l'anarchico detenuto a Milano. Poche decine i partecipanti che vengono comunque sorvegliati dal servizio di sicurezza.

"Fuori Alfredo dal 41 bis" e "non riuscirete a spegnere l'anarchia" alcune delle frasi scandite. (ANSA).