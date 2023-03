Rimini, 400 alberghi aperti a Pasqua, prenotazioni +15%

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Rimini si appresta a vivere un inizio di stagione turistica all'insegna dell'ottimismo: in vista della Pasqua e dei ponti primaverili il numero delle prenotazioni risulta in crescita del 15%, rispetto allo scorso anno nei 400 alberghi che si stima verranno aperti per il periodo pasquale.

"Come sempre - osserva Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini - per le vacanze pasquali gli alberghi si riempiono sotto data, il meteo gioca un ruolo molto importante nella scelta della destinazione, quindi l'occupazione definitiva sarà nota più avanti, ma già oggi abbiamo rilevato una percentuale maggiore di richieste e di prime prenotazioni rispetto allo scorso, segno di buone prospettive".

In particolare, sottolinea il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad, "continuano i segnali di ottimismo nelle previsioni per il 2023 con una media di prenotazioni verso la Pasqua decisamente più alta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rimini si fa trovare pronta al primo banco di prova della stagione turistica che ci auguriamo possa essere quella in cui tornare completamente ai livelli record del 2019".

Scorrendo gli eventi in cartellone, il 'Paganello', il torneo di 'Beach Ultimate Frisbee', tradizionale appuntamento di Pasqua che segna l'avvio della stagione turistica, "ha registrato subito il sold out appena ha aperto le iscrizioni" prosegue Sadegholvaad che non manca di evidenziare "i parchi tematici che si rimettono in moto con le loro novità, un calendario eccezionale per i ponti e per cartellone di eventi, i due grandi raduni religiosi che tornano al Palacongressi per il periodo pasquale", tanto che "sono moltissime le occasioni e le proposte che danno sostanza a questo ottimismo". (ANSA).