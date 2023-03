Fitto, rischio fenomeno migranti ingestibile in pochi mesi

(ANSA) - BRINDISI, 13 MAR - "Non dobbiamo pensare alla polemica se dobbiamo accogliere o meno. Qui siamo di fronte ad una grande questione che rischia di avere per numeri una dimensione ingestibile da qui a pochi mesi, per tutto quello che sta accadendo in alcune aree del Mediterraneo in modo particolare". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel suo intervento all'assemblea annuale di Confindustria Brindisi. (ANSA).