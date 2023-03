Migranti, 20mila nel 2023 in Italia: flusso triplicato

Sono 20.017 i migranti sbarcati in Italia quest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L'impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità più rappresentate sono ivoriani (2.410), guineani (2.380), bengalesi (1.506). I minori non accompagnati sono 1.965. E' quanto emerge dai dati del Viminale.



La presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, durante l'apertura dei lavori della plenaria a Strasburgo, ha detto che "Abbiamo un dovere da compiere e una responsabilità, siamo una generazione di politici che non può dimenticare queste tragedie. Non dobbiamo rimanere indifferenti davanti a questi eventi, non possiamo accettare che il Mediterraneo diventi un cimitero", ha aggiunto.