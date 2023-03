Morto in ferrata a causa di un malore nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Un uomo è morto per un malore su una ferrata nell'Orrido di Foresto, a Bussoleno (Torino).

L'allarme è stato dato dai compagni di escursione intorno alle 11.30 ed è partito l'intervento congiunto del soccorso alpino e speleologico piemontese e del servizio regionale di elisoccorso, mentre gli altri escursionisti hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto è stato inviato prima il servizio regionale di elisoccorso, che ha tentato a più riprese di calare l'equipe, tramite verricello, direttamente nella forra, dovendo poi rinunciare a causa del forte vento. Il tecnico del soccorso alpino, il medico e l'infermiere sono stati quindi sbarcati all'ingresso dell'Orrido e hanno proceduto lungo la ferrata insieme a una squadra di valle. Quando il paziente è stato raggiunto, sono state ulteriormente tentate le manovre di rianimazione avanzata finché il medico è stato costretto a constatare il decesso.

L' equipe dell'elisoccorso è uscita quindi dalla forra, sempre a piedi, per essere recuperata dall'eliambulanza, che è tornata operativa. La salma, invece, è stata vegliata dai tecnici fino all'arrivo del soccorso alpino della guardia di finanza, che ha ricevuto l'autorizzazione alla rimozione. Le squadre dei due corpi hanno iniziato poi il trasporto della salma lungo la ferrata, procedendo verso monte con tecniche alpinistiche, paranchi e carrucole.

Dopo che la comitiva era uscita dalla forra, intorno alle 17.30, il vento ha consentito all'elicottero dei vigili del fuoco di effettuare il recupero. (ANSA).