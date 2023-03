Weekend con caldo primaverile, ma attenzione al vento

Nelle ultime 24 ore raffiche oltre i 100 km/h e mareggiate estese sulle coste occidentali; al Sud è protagonista il vento di Maestrale - spiega iLMeteo.it -, al Nord il vento di Foehn che scende fino alla Pianura Padana, scaldandola in modo anomalo. Prudenza dunque nelle prossime ore, poi gradualmente il sereno tornerà ovunque ed il sabato sarà gradevole, ma con una nuova sorpresa. Dal pomeriggio, infatti, un nuovo impulso da Nord-Est porterà qualche acquazzone tra Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, mentre continuerà a nevicare in Valle d’Aosta, specie sulla zona del Monte Bianco.

Domenica questo impulso adriatico investirà in parte il Sud con qualche isolato rovescio di stampo primaverile a macchia di leopardo, altrove le condizioni meteo saranno in prevalenza soleggiate, ma un po’ più fresche. Interessante, poi, notare l’evoluzione della nuova settimana che partirà con un timido campo di alta pressione, disturbato però subito, in modo profondo, da un Ciclone nella giornata di martedì 14 marzo: il maltempo potrebbe colpire anche il Nord con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri.

In sintesi, weekend a tratti variabile, ma in miglioramento rispetto al venerdì tempestoso, lunedì di transizione, martedì con il Ciclone: e dopo Primavera. Dalla metà di marzo sembra, infatti, che l’alta pressione voglia impadronirsi di tutta l’Italia con tempo soleggiato e mite.

NEL DETTAGLIO

Sabato 11. Al Nord: sole e caldo per il periodo, venti di Foehn. Al Centro: tante nuvole, qualche piovasco in arrivo. Al Sud: tante nubi, qualche pioggia in Calabria; ventoso.

Domenica 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: in prevalenza soleggiato salvo piovaschi al mattino tra adriatiche e Basso Lazio. Al Sud: più instabile, specie in Calabria.

Lunedì 13. Al Nord: soleggiato poi peggiora. Al Centro: soleggiato poi peggiora dalla sera. Al Sud: soleggiato e mite. Tendenza: martedì piogge diffuse, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e temporali verso il Centro-Sud; in seguito rimonta dell’Alta Pressione e clima primaverile.