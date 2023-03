Josè Mourinho è uno dei personaggi più controversi, un vincente, un polemista nato e, per la maggior parte degli osservatori, soprattutto un ‘grande comunicatore’. Un apprezzamento che molte volte nasconde in realtà un giudizio negativo sul Mourinho allenatore. Come stanno davvero le cose? Cosa esprime la comunicazione dell’allenatore portoghese? E’ solo un prestigiatore o anche un vero leader?

L’analisi dell’ANSA con l’aiuto di Alberto De Martini, ceo di Conic ed esperto di comunicazione.