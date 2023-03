Allo stadio di Empoli letto il messaggio governativo per le vittime di Cutro

Il messaggio governativo per commemorare le vittime del naufragio di Cutro, in Calabria, è stato letto dallo speaker dello stadio 'Castellani' di Empoli, prima di Empoli-Udinese, a introdurre il minuto di silenzio disposto in segno di lutto per tutte le manifestazioni sportive del fine settimana. Al termine, il pubblico ha a lungo applaudito.



Sui campi di serie B, invece, non è stato invece letto il messaggio governativo originariamente indicato dal Coni, dopo la retromarcia arrivata ieri in serata.