Sit in israeliani a Roma contro Netanyahu, 'Dittatore, vergogna'

Bandiere con la stella di David, cartelli 'Israel is my homeland, keep it democratic' e cori 'democrazia, democrazia' e 'vergogna, vergogna': si sta svolgendo a piazza Santi Apostoli a Roma una manifestazione di israeliani contro il premier Benyamin Netanyahu, in visita nella Capitale. A partecipare, spiega il promotore Itamar Danieli, sono "cittadini israeliani liberi, non organizzati, cittadini normali preoccupati. Siamo qui per salvare la democrazia punto. Israele - ha detto l'attivista - sarà una democrazia per sempre". "Bibi dittatore" scandiscono in coro, in ebraico, i manifestanti.