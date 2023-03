Poco spazio nel recinto, sequestrata elefantessa in un circo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Un'elefantessa di 54 anni di un circo arrivato da pochi giorni ad Asola (Mantova) è stata sequestrata dai carabinieri forestali perchè aveva "poco spazio nel recinto". Ne dà notizia la Lav (Lega antivivisezione) che ringrazia i militari augurandosi che il provvedimento possa essere confermato.

L'elefantessa Bambi, che si trova ancora all'interno della struttura ma non può essere impiegata in nessuna attività, è stata sequestrata al circo Busnelli Niuman.

"È chiaro ed evidente che le condizioni di detenzione di un elefante in un circo sono incompatibili con la sua natura e con le sue esigenze etologiche", spiega Frida Mori di Lav Mantova "Inoltre - ricorda la Lav -, le linee guida del 2006 della Convenzione internazionale per il commercio di flora e fauna del Ministero dell'Ambiente hanno determinato dei requisiti minimi di mantenimento di ognuna delle specie detenute nei circhi, elefanti compresi, e riassunte nel consentire agli animali almeno 100 mq per ogni individuo in terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali, tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami". Queste condizioni minime risultano non essere state garantite, inoltre sembra che l'elefantessa vivesse in solitudine, infrangendo anche i requisiti minimi di detenzione di questa specie che presenta caratteristiche etologiche e comportamentali complesse non adatte alla solitudine, sempre secondo gli animalisti.

La Lav chiede da anni una legge che vieti l'utilizzo degli animali nei circhi, una legge che è già stata approvata, ma a cui manca il decreto attuativo. (ANSA).