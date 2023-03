Migranti: il 17 incidente probatorio per scafista minorenne

(ANSA) - CATANZARO, 10 MAR - È stata fissata per il 17 marzo la prima udienza dell'incidente probatorio del procedimento a carico del minorenne che sarebbe stato uno dei quattro scafisti del barcone carico di migranti naufragato all'alba del 26 febbraio a "Steccato" di Cutro, nel Crotonese. Nel naufragio ci sono stati 72 morti accertati ed un numero imprecisato di dispersi.

L'incidente probatorio si svolgerà davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Catanzaro. Al giovane vengono contestati i reati di omicidio e lesioni colpose e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Davanti al gip saranno messe a confronto le dichiarazioni di alcuni migranti con quelle del minore.

Le altre udienze dell'incidente probatorio sono state già fissate per il 20 e 21 marzo.

Non é stata ancora stabilita, invece, la data dell'incidente probatorio chiesto dalla Procura della Repubblica di Crotone per i tre presunti scafisti maggiorenni. (ANSA).