Investito in monopattino, morto 30enne

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Un uomo che si trovava su un monopattino elettrico è morto, la scorsa notte, a Milano, dopo essere stato investito da un'auto il cui conducente parrebbe essersi dileguato dopo aver fermato il mezzo.

L'incidente stradale si è verificato intorno alle 3 in via Beldiletto all'angolo con viale Famagosta, all'altezza dell'incrocio, dove il monopattino è entrato in collisione con la vettura, per motivi ancora da accertare. L'uomo, un 30enne originario dell'Ecuador, è stato sbalzato per diversi metri.

Quando il 118 è intervenuto le sue condizioni sono parse subito gravi, è stato intubato e portato in codice rosso, incosciente, al Policlinico, dove stamani è morto.

L'auto investitrice si è fermata, ma dai primi accertamenti parrebbe che la persona trovata a bordo sia la passeggera e non il conducente, che si sarebbe reso irreperibile. La Polizia sta indagando per rintracciarlo. (ANSA).