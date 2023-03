Titolare bar ucciso a Milano, Polizia arresta 73enne

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 73 anni accusato di aver ucciso il titolare del bar 'Milano' in piazza Angilberto, al quartiere Corvetto, il 19 dicembre 2022. A darne notizie è la questura precisando che l'omicidio è avvenuto "per motivazioni economiche". (ANSA).