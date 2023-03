Segregata in casa con gli infissi sbarrati e senza maniglie

(ANSA) - MACOMER, 09 MAR - Da tempo viveva segregata in una casa alla periferia di Macomer (Nuoro), rinchiusa dal compagno che le impediva di uscire sottoponendola a continue vessazioni e maltrattamenti anche di natura fisica.

A salvarla sono stati gli agenti del Commissariato del paese del Marghine che, giunti sul posto dopo una segnalazione dei servizi sociali del Comune, hanno sentito i lamenti della donna provenire dall'interno dello stabile la cui porta risultava chiusa a chiave dall'esterno. I poliziotti hanno trovato anche gli infissi sbarrati e legati con fil di ferro e anche le maniglie dei serramenti erano state eliminate.

Una volta rintracciato il compagno, un 45enne originario del sassarese, ma residente a Macomer, la donna è stata liberata mentre l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti e trasferito nel carcere oristanese di Massama.

La compagna è stata fatta assistere da una psicologa ed è stata affidata ad una casa famiglia in località protetta.

