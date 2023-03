Raffica sbarchi a Lampedusa, circa 1.500 migranti in 24 ore

Sono 1.473 i migranti, al momento, ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Con il traghetto di linea, che giungerà in serata a Porto Empedocle, ne sono stati trasferiti 107, ma, nel frattempo, ne sono sbarcati altri 180. La Prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare, tanto per la serata quanto per domani, nuovi trasferimenti, anche perché la finestra di "bonaccia" meteo dovrebbe durare per almeno un altro paio di giorni.



Altri 180 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che i quattro barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria. Salgono a 21, da mezzanotte, gli approdi registratisi con un totale di 885 persone arrivate. Sulle ultime imbarcazioni, partite da Sfax in Tunisia, agganciate fra area Sar e acque antistanti a Lampedusa, c'erano anche, complessivamente, 37 donne e 13 minorenni. Su un solo barchino erano tutti uomini. I migranti sbarcati sono originari di Ciad, Guinea, Mali, Senegal, Sudan, Burkina Faso, Gambia, Congo e Mali.



C'è stato anche un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri, al largo di Lampedusa, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca di 8 metri salpata da Sfax, in Tunisia, che è affondata. Nell'intervento di soccorso la motovedetta Cp324 della Capitaneria di porto ha salvato 20 migranti, originari di Camerun e Costa d'Avorio, e recuperato il corpo di una giovane donna. La salma e i superstiti sono stati sbarcati a Lampedusa alle 2,20 circa della notte scorsa. Sempre ieri era naufragato un altro barchino e Guardia costiera e Guardia di finanza avevano salvato 38 migranti, compresi un minorenne e undici donne



Agenzia ANSA Naufragio in Tunisia, recuperati i corpi di 14 migranti Salvate 54 persone, tutte originarie di vari Paesi dell'Africa sub sahariana