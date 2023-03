È in corso un'operazione dei carabinieri del Gruppo territoriale di Gioia Tauro contro la 'ndrangheta per l'esecuzione di 49 ordinanze di custodia cautelare. L'operazione, denominata "Hybris", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, riguarda le cosche Piromalli e Molè di Gioia Tauro, due dei gruppi storici della 'ndrangheta. Per 34 delle persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi é stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 15 sono finite ai domiciliari. (