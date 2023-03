La Stramilano compie 50 anni e punta a 60mila iscritti

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - La Stramilano compie mezzo secolo di vita e in occasione dei suoi 50 anni punta a coinvolgere per l'edizione 2023, che si terrà domenica 19 marzo, 60 mila iscritti. Lo scorso anno sono state circa 55 mila le persone che hanno corso per le strade della città.

L'evento conferma la sua tradizionale formula con il percorso da 5 chilometri, la Stramilanina, per famiglie e per i più piccoli, il percorso della Stramilano da 10 chilometri, che partiranno entrambe da piazza Duomo con arrivo all'Arena Civica, e la competizione per atleti tesserati la Stramilano Half Marathon di 21 chilometri con partenza e arrivo da piazza Castello. Tra le novità di questa edizione c'è la benedizione dei corridori in piazza Duomo da parte dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Ma la Stramilano è anche una festa e per questo all'Arena civica e lungo il percorso ci saranno le esibizioni degli studenti del liceo musicale Carlo Tenca, mentre la compagnia di spettacolo Liberidi sarà presente lungo il percorso e all'arrivo in Arena Civica per intrattenere il pubblico. Infine ci sarà una esibizione dei paracadutisti sempre all'Arena.

"La Stramilano compie 50 anni speriamo di arrivare ai 100 anni - ha commentato il presidente Michele Mesto -. Come iscritti lo scorso anno siamo arrivati a 55 mila circa e speriamo di arrivare a 60 mila, visto che non c'è più la paura del Covid". Quest'anno madrina della manifestazione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, showgirl e modella che accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano.

"Pochi eventi sportivi sanno coinvolgere la città, dagli sportivi veri ai bambini e alla famiglie come questa - ha commentato l'assessore allo Sport del Comune, Martina Riva -. Il nostro obiettivo come Comune è portare lo sport sempre di più al centro della città di Milano". Alla Stramilano partecipa come ogni anno anche l'esercito con circa 1300 uomini e donne e il Centro Sportivo Carabinieri con 3 dei suoi atleti. (ANSA).