Investì uomo sulla A12, condannata per omicidio stradale

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 09 MAR - È stata arrestata e portata in carcere dove dovrà scontare una condanna di due anni e otto mesi, divenuta definitiva, per omicidio stradale. La donna, una 47enne residente nell'Appennino Reggiano, investì un uomo di 52 anni originario della provincia di Genova, il quale perse la vita. Dagli esami tossicologici si scoprì in seguito che la donna stava guidando sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

La vicenda risale alla sera del 19 dicembre 2018 sulla A12, ad un chilometro dal casello di Rapallo dove ci fu un maxi tamponamento che coinvolse sette veicoli. Il 52enne, che era alla guida di un furgoncino col quale trasportava medicinali, decise di scendere per prestare i primi soccorsi alle vittime dell'incidente, ma venne travolto dalla donna che sopraggiungeva con la sua auto a grande velocità.

La 47enne è stata condannata dal tribunale di Genova e si è vista revocare la patente di guida. Dopo il rigetto del ricorso della Corte Suprema di Cassazione, le pena è divenuta esecutiva e la donna è stata portata in carcere dai Carabinieri di Castelnovo ne' Monti che hanno eseguito l'ordine di carcerazione. (ANSA).