Anziano in frazione Umbertide, qui sisma fortissimo

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 09 MAR - "Qui il terremoto si è sentito fortissimo": a parlare con l'ANSA è un anziano che vive a Pian D'Assino, la frazione di Umbertide più vicina all'epicentro del sisma. Qui avvertito in maniera particolarmente intensa.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco e protezione civile ma danni evidenti non ce ne sono . Qualche pezzo d'intonaco e di calcinaccio si è distaccato dalle case più vecchie ma nessun problema per le persone.

Qualcuno tra gli anziani di Pian D'Assino ricorda il terremoto del 1984. "Forte anche allora" dice.

Intanto sono stati completati i controlli all'ospedale di Umbertide dove - si apprende dall'Usl Umbria 1 - non sono emersi danni. Tanta paura però tra i pazienti e gli operatori sanitari.

