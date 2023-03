Al Letexpo Verona mezzi e tecnologie Stato Maggiore Difesa

(ANSA) - VERONA, 09 MAR - I mezzi, le tecnologie e i progetti che vedono impegnato lo Stato Maggiore della Difesa nei contesti internazionali sono presentati, fino all'11 marzo, al Letexpo di Verona, l'evento fieristico promosso da Alis e dedicato alla logistica e l'intermodalità. Sono 6 le aree tematiche nelle quali è suddivisa la mostra allestita nel padiglione 5 del quartiere fieristico: "Sostegno sanitario e veterinario delle Forze Armate", "Proiezione delle Forze Armate", "Trasporti intermodali", "Mezzi Storici", "Infopoint", e "Area delle attività promozionali delle Forze Armate". Sempre in collaborazione con Alis, lo Stato Maggiore presenta anche una mostra itinerante dedicata ai crimini nazifascisti dal titolo "Nonostante il lungo tempo trascorso…Le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 1943-1945" che, partendo da Roma ha già raggiunto diverse città d'Italia.

Durante la manifestazione le 4 Forze Armate espongono per ciascuna delle aree tematiche mezzi e assetti logistici di particolare rilievo, come il ponte galleggiante motorizzato (PGM) del Genio Pontieri, la camera iperbarica trasportabile degli Incursori di Marina (COMSUBIN), il sistema di rifornimento campale (FARP) dell'Aeronautica Militare e la stazione mobile dei carabinieri, nonché altri sistemi ed assetti che trovano impiego nel supporto alla popolazione civile, come il generatore di acqua da umidità atmosferica "Veragon", impiegato per il pre-trattamento delle acque reflue, il poliambulatorio mobile ed un veicolo sottomarino telecomandato (ANSA).