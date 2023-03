A Umbertide epicentro del terremoto, gente in strada

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - E' nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4. E' quanto si apprende nel sito dell'Invg. Il sindaco della città, Luca Carizia, sentito dall'ANSA, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita.

Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini. (ANSA).