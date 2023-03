L'Ue proroga la protezione ai profughi ucraini fino al 2024

La Commissione europea ha deciso di prorogare la protezione temporanea fino a marzo 2024 ed è pronta a prorogarla ulteriormente fino a marzo 2025. Lo annuncia la Commissione Ue, che oggi ha adottato una comunicazione in merito. L'Ue ha attivato il meccanismo previsto nella direttiva sulla protezione temporanea il 4 marzo dello scorso anno per offrire una protezione immediata ed efficace alle persone in fuga dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Finora circa 4 milioni di persone hanno ottenuto protezione immediata nell'Ue, di cui oltre 3 milioni nella prima metà del 2022.