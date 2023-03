Otto marzo: Lipari per un giorno "intitola", vie a grandi donne

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Lipari in occasione della Giornata internazionale della donna ha intitolato, apponendo dei fogli sui muri delle vie dell'isola a grandi donne, alcune anche in vita, del mondo della cultura, della scienza, del giornalismo, della musica. Il "cambio toponomastica" ha coinvolto anche donne eoliane che, nel tempo, si sono contraddistinte in vari campi.

L'iniziativa anonima, è stata realizzata la notte tra martedì e oggi. Potrebbe essere un "suggerimento" all'amministrazione comunale affinchè si proceda ad una revisione della toponomastica, in molti casi risalente agli anni immediatamente successivi all'ultima guerra mondiale. (ANSA).