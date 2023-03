Nord Stream: Peskov, notizie media per sviare attenzione

Le notizie dei media sugli attacchi al gasdotto Nord Stream sono uno sforzo coordinato per sviare l'attenzione e il Cremlino è perplesso su come i funzionari statunitensi possano supporre qualsiasi cosa sugli attacchi senza un'indagine: lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'agenzia di stampa russa RIA Novosti.

"Ovviamente, gli autori dell'attacco vogliono sviare l'attenzione. È evidente che si tratta di un'operazione coordinata per riempire i media", ha detto Peskov riferendosi alle notizie pubblicate ieri dal New York Times e da alcuni media tedeschi.

"Come possono i funzionari americani supporre qualcosa senza un'indagine?", ha aggiunto sottolineando che i Paesi azionisti di Nord Stream dovrebbero insistere su un'indagine urgente e trasparente. "Non siamo ancora ammessi alle indagini. Solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto note in merito da parte di danesi e svedesi", ha concluso: "Questo non è solo strano. C'è odore di un crimine mostruoso". (ANSA).