Striscione contro antifascisti rimosso da studenti Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAR - Uno striscione ritenuto una provocazione, soprattutto dopo l'aggressione di Firenze che ha poi innescato una mare di polemiche. E i ragazzi del Liceo classico Siotto di Cagliari stamattina lo hanno rimosso: era sistemato proprio all'ingresso della scuola, in viale Trento.

"Antifa' lascia sta', ti rovini lo smalto". Gli studenti lo hanno recepito come una provocazione. Non solo, i ragazzi denunciano anche che nei giorni scorsi sono stati affissi manifesti con la foto di Benito Mussolini. "È da giorni che la scuola - spiega Fabio Argiolas, rappresentante d'istituto - viene vandalizzata con striscioni con inni al fascismo, minacce e foto del Duce. Questo è anticostituzionale e a seguito dell'episodio del Liceo di Firenze noi diciamo basta alle minacce dei fascisti".

Un clima non tranquillo, secondo gli studenti. Proprio nei giorni scorsi anche molti docenti ed ex insegnanti del Siotto si erano schierati al fianco della preside di Firenze che aveva denunciato il rischio fascismo dietro l'aggressione. (ANSA).