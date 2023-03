Covid, Sileri: "Al ministero c'era assoluta disorganizzazione"

"Ho avuto modo di riscontrare sia in sede di task force che successivamente una assoluta disorganizzazione, la mancanza di una chiara catena di comando, scarso controllo del territorio, informazioni frammentarie (non so dire se perchè non portate a mia conoscenza o perché effettivamente assenti), assenza di dati retrospettivi di confronto".

Lo ha detto ai pm di Bergamo l'ex viceministro Pierpaolo Sileri l'8 febbraio del 2021, per fornire chiarimenti dopo la sua nomina. Nel verbale ha parlato dei rapporti difficili all'interno del ministero e di comportamenti "poco professionali" di alcuni già nel gennaio/febbraio 2020.