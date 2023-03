Auto contro albero,non ancora dato nulla osta per i funerali

(ANSA) - ODERZO, 07 MAR - Non è ancora stato dato il nulla osta alla sepoltura delle due ragazze decedute la notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale accaduto a Gorgo al Monticano (Treviso) mentre si trovavano a bordo di una Bmw 420 condotta da un 19enne ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso.

Le salme di Eralda Spahillari, 19 anni, di Ponte di Piave (Treviso), e di Barbara Brotto (17), di Oderzo (Treviso), sono ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio di Oderzo e lo stesso parroco della frazione di Rustignè, don Angelo Pavan, in cui quest'ultima risiedeva con la madre, non ha indicazioni su quando potrà essere svolto il funerale.

"Sono stato già a visitare la madre - dice il sacerdote - e non ci sono parole per descrivere il suo stato d'animo. Per questi ragazzi adesso non possiamo che pregare". (ANSA).