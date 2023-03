Spara alla moglie e si uccide a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 06 MAR - Avrebbe sparato un colpo di pistola contro la moglie e poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del Ghirlandaio a Trieste. Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto nel pomeriggio dopo una segnalazione dei vicini di casa.

A quanto si apprende, i due anziani erano entrambi nati nel 1939. I vicini hanno chiamato le forze dell'ordine, allertati da un cartello che la coppia avrebbe lasciato sulla porta dell'abitazione, in cui si chiedeva di chiamare la polizia e si spiegava dove era possibile reperire le chiavi per accedere nell'appartamento. (ANSA).