Direttore Baldoni si è dimesso da Agenzia cybersicurezza

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Terremoto all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si è dimesso in serata il direttore Roberto Baldoni, l'uomo che aveva guidato l'organismo fin dal momento della sua costituzione, nell'agosto 2021. Evidentemente qualcosa si è rotto con il Governo Meloni, che pure finora non aveva toccato alcuna casella nel comparto della sicurezza. Una mancanza di fiducia avvertita da parte dell'Esecutivo potrebbe aver determinato la scelta del professore. Ora si punterà a dare al più presto una nuova guida ed un nuovo slancio all'Agenzia.

