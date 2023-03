Cospito: al corteo bastoni e scudi, anarchici denunciati

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Quindici anarchici, alcuni provenienti da altre città, sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Torino per possesso di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini sui disordini scoppiati sabato nel capoluogo piemontese durante una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito.

Gli anarchici identificati grazie ai filmati e che si vanno ad aggiungere ai 37 già denunciati, facevano parte di un gruppo che con dei carrelli della spesa facevano spola dal corteo a piazza Arbarello, dove c'era parcheggiato un furgone noleggiato, che veniva usato come arsenale di bastoni, scudi e protezione da usare, secondo gli investigatori, per gli scontri.

Dopo due tentativi andati a vuoto perché pedinati, gli anarchici erano riusciti a caricare il carrello per rifornire il corteo degli strumenti. A questo punto sono stati intercettati dalla polizia, che ha sequestrato l'armamentario, dopo una colluttazione con gli antagonisti, che sono riusciti a nascondersi all'interno del corteo. (ANSA).