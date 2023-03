Rogo nelle baracche, un morto e una ustionata nel Milanese

(ANSA) - ROZZANO, 04 MAR - Una persona morta e una donna ustionata: è il bilancio di un incendio scoppiato intorno alle 21.30 in via Pavese a Rozzano (Milano), all'interno di alcune baracche.

L'incendio è scoppiato in baracche di fortuna in cui sono soliti trovare riparo i senzatetto della zona. Le persone coinvolte nel rogo non sono italiane. La donna, di 52 anni, è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. La vittima è invece probabilmente un uomo, ma il corpo è stato trovato completamente carbonizzato.

L'incendio è stato già domato dai vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi antincendio. Sul posto ci sono anche i soccorritori del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale, a cui toccherà il compito di indagare sulle cause dell'incendio. (ANSA).