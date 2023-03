Donna uccisa a coltellate nel Ragusano, arrestato il cognato

(ANSA) - GIARRATANA, 04 MAR - Una donna di 52 anni, Costantina dell'Albani, è stata uccisa a coltellate dal cognato, Mariano Barresi, di 66 anni, che è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto a Giarratana, nel Ragusano nella casa della madre della vittima, dove la donna si trovava per accudirla di notte. La 52enne è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa. (ANSA).